Правительство РФ дало компаниям отсрочку из-за кризисной ситуации.

Налоговые каникулы предоставят плательщикам в сфере спорта и культуры. Об этом заявил премьер-министра РФ Михаил Мишустин. Поручение дано Федеральной налоговой службе. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Согласно опубликованному правительством документу, отсрочку по налогам и сборам предоставят культурным и спортивным организациям, которые необходимо было выплатить до 1 мая 2020 года. Также компаниям не будут начисляться пени за просрочку платежей. Надзорные органы берут паузу в осуществлении выездных налоговых и таможенных проверок

С 18 марта аналогичное постановление действует для представителей туристической отрасли и авиакомпаний.

Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса.

