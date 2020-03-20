  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:40
107
lesjasap
Код вставки плеера

Налоговые каникулы предоставят плательщикам в сфере спорта и культуры

0 0

Правительство РФ дало компаниям отсрочку из-за кризисной ситуации.

Налоговые каникулы предоставят плательщикам в сфере спорта и культуры. Об этом заявил премьер-министра РФ Михаил Мишустин. Поручение дано Федеральной налоговой службе. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Согласно опубликованному правительством документу, отсрочку по налогам и сборам предоставят культурным и спортивным организациям, которые необходимо было выплатить до 1 мая 2020 года. Также компаниям не будут начисляться пени за просрочку платежей. Надзорные органы берут паузу в осуществлении выездных налоговых и таможенных проверок

С 18 марта аналогичное постановление действует для представителей туристической отрасли и авиакомпаний.

Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса.
 

Теги: коронавирус, кризис, налоги, налоговые каникулы, экономика
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии