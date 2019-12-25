Роспотребнадзор дал рекомендации населению во время самоизоляции на майских праздниках.

Россиянам рекомендовали отказаться от алкоголя на майские праздники. Соответствующие рекомендации жителям страны дали представители Роспотребнадзора. Специалисты рассказали, что употребление алкоголя снижает возможности организма противостоять инфекциям. Это особенно опасно в условиях распространения по России COVID-19.



В Роспотребнадзоре также напомнили о необходимости на время майских праздников соблюдать режим самоизоляции и ограничить контакты с другими людьми.

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Гражданам старше 60 лет, а также россиянам с хроническими заболеваниями следует оставаться в помещении. Для обрезания рекомендовано использование дистанционных средств связи. В Роспотребнадзоре рассказали, что социальное дистанцирование должно достигать не менее полутора метра.

Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии.