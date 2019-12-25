Россиянам рекомендовали отказаться от алкоголя на майские праздники. Соответствующие рекомендации жителям страны дали представители Роспотребнадзора. Специалисты рассказали, что употребление алкоголя снижает возможности организма противостоять инфекциям. Это особенно опасно в условиях распространения по России COVID-19.
В Роспотребнадзоре также напомнили о необходимости на время майских праздников соблюдать режим самоизоляции и ограничить контакты с другими людьми.
На отдыхе не расширяйте круг общения... избегайте контактов или общения с соседями по дачному участку и компаниями на отдыхе на природе
прокомментировали в ведомстве
Гражданам старше 60 лет, а также россиянам с хроническими заболеваниями следует оставаться в помещении. Для обрезания рекомендовано использование дистанционных средств связи. В Роспотребнадзоре рассказали, что социальное дистанцирование должно достигать не менее полутора метра.
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии.
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