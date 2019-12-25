Ведомство проработает новые правила для защиты здоровья персонала и посетителей общепита.

Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии. Об этом журналистам "России 1" рассказала глава ведомства Анна Попова вечером 26 апреля. Специалист пояснила, что после пандемии COVID-19 гражданам РФ придется изменить собственные привычки. Данные требования по безопасности также коснутся обслуживающего персонала.

Нам надо готовиться к тому, это совершенно очевидно, что наступает новая норма. Мы должны будем поменять свои привычки прокомментировала чиновница

Анна Попова рассказала, что Роспотребнадзор проработает меры, которые будут включать в себя дистанцирование в заведении общественного питания. Чиновники создадут условия, которые будут призваны защитить как сотрудников, так и посетителей заведений быстрого питания и ресторанов.

Попова: На майские праздники лучше остаться дома.