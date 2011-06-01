Россиянам посоветовали очищать водопроводную воду фильтрами

Специалист рекомендовал использовать фильтры даже простейшего типа.

Употребление неочищенной водопроводной воды может спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Об этом в интервью Радио 1 заявил генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар.

Он пояснил, что хлор добавляют в воду для обеззараживания и защиты от опасных инфекций, таких как холера и дизентерия. Однако при взаимодействии с органическими веществами образуются хлорорганические соединения, обладающие канцерогенными свойствами. Эксперт посоветовал не рисковать здоровьем и использовать бытовые системы очистки, включая самые простые фильтры кувшинного типа.

Тема качества воды остается актуальной и для бутилированной продукции. Ученые Университета штата Огайо разработали новый метод обнаружения мельчайших пластиковых частиц и выяснили, что некоторые бренды бутилированной воды содержат значительно больше микропластика и нанопластика, чем обычная водопроводная. Эти микроскопические фрагменты синтетических полимеров, образующиеся при разрушении упаковки, сегодня обнаруживаются повсеместно — в океанах, почве, воздухе и питьевой воде.

Ранее мы рассказывали о том, что на проспекте Энергетиков проверили качество нового асфальтобетонного покрытия.

Фото: pxhere