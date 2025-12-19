Россиян предупредили об ответственности за блокировку парковочного места. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на юристов Народного фронта.
По словам экспертов, такие действия могут расцениваться ГИБДД как создание помехи в дорожном движении. Отмечается, что конфликты из-за парковочных мест и неубранный снег на придомовых территориях остаются одними из самых острых проблем в сфере ЖКХ и благоустройства. Кроме того, в условиях регулярного снегопада место для автомобиля "резервируют" личным присутствием, мотоциклами или другими предметами.
Эксперты советуют действовать исключительно в правовом поле, когда возникают подобные ситуации. Они предлагают зафиксировать нарушение с помощью фото и видео, где будет виден номер транспорта, после чего обратиться в ГИБДД и дождаться инспектора для составления протокола и возможной эвакуации транспортного средства.
Ранее мы сообщали, что власти Петербурга расширяют сеть перехватывающих парковок.
Фото: Piter.tv
