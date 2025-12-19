Эксперты советуют действовать исключительно в правовом поле, когда возникают подобные ситуации.

Россиян предупредили об ответственности за блокировку парковочного места. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на юристов Народного фронта.

По словам экспертов, такие действия могут расцениваться ГИБДД как создание помехи в дорожном движении. Отмечается, что конфликты из-за парковочных мест и неубранный снег на придомовых территориях остаются одними из самых острых проблем в сфере ЖКХ и благоустройства. Кроме того, в условиях регулярного снегопада место для автомобиля "резервируют" личным присутствием, мотоциклами или другими предметами.

Эксперты советуют действовать исключительно в правовом поле, когда возникают подобные ситуации. Они предлагают зафиксировать нарушение с помощью фото и видео, где будет виден номер транспорта, после чего обратиться в ГИБДД и дождаться инспектора для составления протокола и возможной эвакуации транспортного средства.

Фото: Piter.tv