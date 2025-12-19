Россиян начнут штрафовать за тонировку на любых машинах

С 9 января 2026 года в России вступают в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые ужесточают контроль над тонировкой автомобильных стёкол. Новые правила будут применяться ко всем транспортным средствам, включая машины, временно ввезённые на территорию РФ из стран, не входящих в Евразийский экономический союз. Об этом ТАСС рассказал член Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

Данный ФЗ в первую очередь устраняет пробел в законе, которым раньше пользовались те [автовладельцы], которые временно ввозили транспортные средства на территорию РФ. Евгений Машаров, член Общественной палаты РФ

До сих пор на такие автомобили не распространялись нормы Технического регламента Таможенного союза, устанавливающего допустимый уровень светопропускания для стёкол. С 9 января все водители на территории России, независимо от происхождения машины, должны будут руководствоваться едиными "Основными положениями по допуску ТС к эксплуатации".

Напомним требования: лобовое и передние боковые стёкла — светопропускание не менее 70%; бронированные автомобили — не менее 60%. Штраф за нарушение правил тонировки составляет 500 рублей. По словам Машарова, принятие поправок уравняет всех водителей на дорогах и повысит безопасность движения.

