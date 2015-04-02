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Россия заняла лидирующее место на планете по количеству пожаров
Сегодня, 20:26
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maksimmowa

Россия заняла лидирующее место на планете по количеству пожаров

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Пострадавшая от пожаров территория почти достигает площади штата Массачусетс.

Глобальная онлайн-платформа GFW (Global Forest Watch) зарегистрировала в России 178 484 очага возгорания в период с 15 по 22 июля 2019 года. Об этом сообщили на официальной странице NASA 26 июля.  

По количеству пожаров Россия заняла лидирующее место на планете. За ней идут Демократическая Республика Конго (136 087) и Замбия (52 801).

По данным космического агентства, в конце июля площадь пожаров в России составила 2,7 миллиона гектаров, что примерно соответствует площади штата Массачусетс.

В публикации отметили, что оперативно получать информацию о приблизительном местонахождении пожара с помощью "приборов на борту спутников дистанционного зондирования Земли — это глобальная история успеха, которая помогает спасать жизни и имущество говорится в публикации агентства".

Фото: Pixabay

Теги: американское космическое агентство наса, очаги возгорания, пожары в россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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