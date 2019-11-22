Россия вложит около 7,5 млрд руб в разработку микропроцессора "Эльбрус-32С"

Работы намечено завершить в конце 2025 года.

Россия вложит около 7,5 млрд рублей в разработку микропроцессора "Эльбрус-32С". Закупку, по итогам конкурса которой планируется фирму для проведения этой работы, разместило министерство промышленности РФ.

"Целью выполнения ОКР является разработка универсального 32-х ядерного микропроцессора для создания типоряда вычислительных систем в классе высокопроизводительных серверов и систем хранения данных высшего уровня производительности и суперЭВМ", - говорится в документации.

На осуществление проекта выделено около 7,5 млрд рублей. Работы намечено завершить 30 ноября 2025 года. Их завершающим этапом станут госиспытания микропроцессора.

Заявки на участие в открытом конкурсе Минпромторг принимает до 14 декабря.

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