В Петербурге изобрели способ борьбы с наледью при помощи водосточных труб

"Разработка" никак не мешает системе водоотведения, поэтому навредить емкости с солью не могут, добавил директор ЖКС № 2 Адмиралтейского района Андрей Дубовой.

На Вознесенском проспекте петербуржцы заметили конструкции под водосточными трубами. К трубе снизу прикрепили металлические емкости с солью. Выяснилось, что это бюджетная альтернатива проекту Смольного за 700 тысяч рублей, пишет "Фонтанка".

Как рассказал директор ЖКС № 2 Адмиралтейского района Андрей Дубовой, они хотят понять, работает это или нет.

Основная проблема зимой, когда идет небольшое потепление и тает снег, из водосточных труб идет вода и она образует наледь на тротуарах. Это наша разработка. рассказал Дубовой.

Он добавил, что "разработка" никак не мешает системе водоотведения, поэтому навредить емкости с солью не могут.

Фото: Фонтанка

