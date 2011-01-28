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В Петербурге изобрели способ борьбы с наледью при помощи водосточных труб
Сегодня, 19:54
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В Петербурге изобрели способ борьбы с наледью при помощи водосточных труб

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"Разработка" никак не мешает системе водоотведения, поэтому навредить емкости с солью не могут, добавил директор ЖКС № 2 Адмиралтейского района Андрей Дубовой.

На Вознесенском проспекте петербуржцы заметили конструкции под водосточными трубами. К трубе снизу прикрепили металлические емкости с солью. Выяснилось, что это бюджетная альтернатива проекту Смольного за 700 тысяч рублей, пишет "Фонтанка". 

Как рассказал директор ЖКС № 2 Адмиралтейского района Андрей Дубовой, они хотят понять, работает это или нет. 

Основная проблема зимой, когда идет небольшое потепление и тает снег, из водосточных труб идет вода и она образует наледь на тротуарах. Это наша разработка.

рассказал Дубовой.

Он добавил, что "разработка" никак не мешает системе водоотведения, поэтому навредить емкости с солью не могут.

Фото: Фонтанка
 

Теги: водосточные трубы, жкс, наледь, разработка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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