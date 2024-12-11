В США разработали боевой дрон в форме мяча

Американская оборонная компания XDOWN разработала боевой дрон в форме мяча. Об этом сообщает Defence Blog.
Разработка получила наименование P.S. Killer (PSK). Дрон выполнен в форме мяча для американского футбола. По словам разработчиков, для запуска дрона оператор должен включить его и бросить как мяч. После активации устройство раскрывает лопасти винта вместе с крылом, а затем летит к назначенной цели.
В компании отметили, что PSK развивает скорость до 250 километров в час. Дальность действия беспилотника составляет более 60 километров. Он будет использоваться силами специальных операций.
Ранее мы сообщали, что уникальный вертопорт для беспилотников тестируют в Петербурге.
Фото: defence-blog.com
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