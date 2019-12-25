Россия увеличила поставки удобрений в Индию на 40%

Отмечается, что с 2021 года поставки удобрений в Индию увеличились более чем в четыре раза.

Россия за девять месяцев 2025 года увеличила поставки удобрений в Индию на 40%. Об этом сообщил журналистам глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. Его слова приводит "РИА Новости".

Гурьев отметил, что с 2021 года поставки минеральных удобрений в Индию увеличились более чем в четыре раза. По его словам, рост на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го является важной цифрой.

Вторая цифра, не менее значимая – за девять месяцев 2025 года по сравнению с 2024-м увеличили поставки минеральных удобрений в Индию на 40%. Андрей Гурьев, глава РАПУ

Фото: pxhere.com