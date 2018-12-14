Россия укрепляет свои позиции на мировом рынке экспортеров оружия

Популярность российского оружия обусловлена критерием "цена-качество".

Россия продолжает укреплять свои позиции на мировом рынке экспортеров оружия. Сегодня наша страна является одним из основных поставщиков боеприпасов. Об этом ФБА "Экономика сегодня" заявил военный эксперт Иван Коновалов.

По словам эксперта, популярность российского оружия обусловлена критерием "цена-качество". Стоимость наших изделий гораздо ниже, чем у любых западных аналогов, при этом качество крайне высокое.

Российские вертолеты стоят под открытым небом, когда американские требуют специальных теплых ангаров, бронетехника РФ безотказна, стрелковое оружие не подводит никогда. Иван Коновалов

О лидерстве России на мировом рынке по экспорту вооружения говорят и данные исследования стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Однако наша страна все же уступает США. За минувшие пять лет РФ экспортировала оружие в 48 стран мира, когда как США продали боеприпасы и технику как минимум 98 странам. При этом к статистике SIPRI необходимо относиться крайне осторожно. Эксперт уверен, что она крайне хитрая и ориентирована на США.

Очень много SIPRI не учитывает – якобы из-за методики подсчета, но итоговые цифры это сильно искажает. К примеру, в статистику не включают услуги, которые обычно у РФ идут с оборонными контрактами, поставку специальной обслуживающей техники и много чего еще. Ведь нигде не указывается, что Россия пришла на рынок Венесуэлы лишь в 2005-2007 годах, а сейчас США расшатывают обстановку в этой стране, чтобы, в том числе, вернуть себе этот рынок. Иван Коновалов

Ранее мы писали, что снижение доли теневой экономики в России указывает на эффективность государством мер.

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