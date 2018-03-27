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Россия проиграла Франции со счётом 1:3: обе сборные примут участие в ЧМ-2018

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Единственный мяч смогли забросить русские футболисты.

Сборная России в товарищеском матче в Санкт-Петербурге 27 марта потерпела поражение от команды Франции.

Матч закончился со счётом 3:1 в пользу гостей. Дублем в составе французов отметился Килиан Мбаппе.

У россиян единственный мяч в активе Федора Смолова на 68 минуте, который замкнул прострел с правого фланга в исполнении Игоря Смольникова.

Ранее было известно, что свои предыдущие товарищеские матчи команды проиграли - россияне дома уступили бразильцам (0:3), а французы - колумбийцам (2:3).

Однако обе сборные примут участие в ЧМ-2018.

Видео: Piter.TV

Теги: зенит арена , россия , франция
Категории: Лента новостей Новости России Мировые новости Новости СПб

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