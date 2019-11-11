Местом базирования самолетов-амфибий станет гидроаэродром в поселке Сафоново.

Россия прикроется "летающими лодками" Бе-200 "Альтаир". Об этом сообщили журналисты "Известий" со ссылкой на представителей Минобороны России. Специалисты объяснили, что РФ направит в Арктику отряд самолетов-амфибий.

Техника в поисково-спасательной и противолодочной модификациях будут поставлены на Северный флот. Самолетами-амфибиями можно пользоваться в любую погоду как с суши, так и с моря. Благодаря Бе-200 Минобороны укрепит оборону региона развертывания российских атомных подводных лодок.

Сейчас военные планируют сделать местом базирования "Альтаира" единственный в Заполярье гидроаэродром. Объект находится в поселке Сафоново под Мурманском. Для начала его следует восстановить и модернизировать. Сейчас на месте располагается военный музей.

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