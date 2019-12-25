Четыре недели российские специалисты будут помогать туркам в тушении лесных пожаров.

Россия предоставила Турции два самолета-амфибии для тушения пожаров. Об этом сообщили представители пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации. Они рассказали, что два Бе-200 прибыли на территорию иностранного государства в рамках оказания помощи для ликвидации природных пожаров. Ранее просьба помочь в тушении лесных возгораний поступила от Министерства сельского хозяйства Турции.

Подписание договора услуг и отправка самолетов были организованы при содействии Минпромторга РФ, МЧС России и поддержке представительства госкорпорации "Ростех" в Анкаре генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь

На данный момент известно, что в течение четырех месяцев российские экипажи на Бе-200 будут тушить лесные пожары в Турции. Они направятся на дежурства в Анталью, Измир и Бодрум. К работам специалисты приступают с 16 июня.

Первый Бе-200ЧС для нужд ВМФ поднялся в небо.