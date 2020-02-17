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Первый Бе-200ЧС для нужд ВМФ поднялся в небо

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Минобороны заключило новые контракты на поставку.

Первый самолет-амфибия Бе-200ЧС для нужд ВМФ поднялся в небо. Об этом сообщили "РИА Новостям" в пресс-службе "Объединенной авиастроительной корпорации".

После завершения испытаний объект передадут заказчику - Минобороны РФ. Также известно, что Минобороны и ТАНКТ имени Бериева заключили новый контракт на поставку. Однако точное количество машин, которые будут созданы для сил армии России, не разглашается.

Напомним, что  Бе-200ЧС обладает функцией пожаротушения. Самолет будет эксплуатироваться в составе морской авиации ВМФ России.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Пентагоне заявили о необходимости модернизации ядерной триады.

Видео: YouTube/Минпромторг России

Теги: армия, бе-200чс, вмф
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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