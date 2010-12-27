Самолет-амфибию представят в 2020 году в Петербурге

Амфибия сможет садиться и взлетать с водной поверхности.

В Петербурге в 2020 году представят инновационный самолет-амфибию, спроектированный с помощью технологии "цифровых двойников". Самолет хотят использовать для передвижения в водных регионах и в туризме. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на проректора Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Боровков.

Амфибия сможет садиться и взлетать с водной поверхности, садиться на посадочные полосы, как с шасси, так и без них. Без заправки самолет может пролететь до 2250 километров. Для производства планируется использовать ряд новых технологий.

Ранее американский истребитель F-16 в небе над Японией выронил учебную ракету.

Фото: pixabay