Россия получила компенсацию расходов от УЕФА за отмененный финал Лиги чемпионов в Петербурге

Генеральный директор оргкомитета по подготовке финала ЛЧ в России добавил, что проблем с выплатами не было.

Россия получила компенсацию расходов от УЕФА за отмененный в Петербурге финал Лиги чемпионов. 25 февраля игру перенесли в Париж. "Ливерпуль" и "Реал" сразились 28 мая на поле "Стад де Франс" . Об этом сообщили на портале "Спорт-Экспресс".

Отметим, что финал турнира должен был пройти на в Северной столице на "Газпром-Арене". Генеральный директор оргкомитета по подготовке финала ЛЧ в России добавил, что проблем с выплатами не было, две стороны просто долго обсуждали сумму компенсации.

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