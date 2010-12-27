Россия откажется от трансляции Олимпиады-2018, если нашу сборную отстранят от участия

Федеральные каналы отказываются от трансляции Олимпиады-2018 без наших спортсменов.

В случае отстранения российской сборной, государственные телеканалы “Первый” и “Россия 1” откажутся от трансляции Олимпиады-2018.

Сообщается, что руководство данных компаний и их аналитики считают, что показ спортивных соревнований и церемоний без участия отечественных спортсменов не принесут необходимых рейтингов. Массовой зритель болеет только за “свою” команду, поэтому отсутствие наших представителей на Играх не принесет заработка на рекламных блоках. Не исключен еще один вариант: бойкот Олимпиады в политических целях.

Напомним, что ранее Олимпийские игры планировали транслировать три канала. Комментарий по вопросу о возможном отказе от последнего - “Матч ТВ” еще не получен. В настоящее время решение еще не принято.