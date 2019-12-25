Россия догнала Британию по числу миллиардеров

В рейтинге Altrata Россия делит с Британией четвертое место.

Россия догнала Британию по числу долларовых миллиардеров. Об этом сообщается в докладе зарегистрированной в США компании по управлению активами Altrata.

Отмечается, что с 2024 года в России появилось шесть новых миллиардеров, чье совокупное состояние уменьшилось до 457 млрд долларов. В рейтинге Altrata Россия делит с Британией четвертое место. У каждой количество миллиардеров выросло до 128 человек.

Также отмечается, что лидером рейтинга остается США с количеством 1 135 долларовых миллиардеров. Второе место занимает Китай (321 миллиардер). Тройку лидеров замыкает Германия (170).

Ранее аналитик заявил, что курс доллара будет варьироваться от 77 до 85 рублей.

Фото: pxhere.com