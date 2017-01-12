Россия будет добиваться равного подхода ко всем странам в вопросах борьбы с допингом в спорте

Отдельно внимание министр обратил на мельдоний и аналоговый ему американский препарат.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет добиваться равного подхода ко всем странам по поводу борьбы с допингом в спорте. Такое заявление министр сделал в ходе вебинара "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы".

По его словам, бороться с допингом в спорте необходимо. Однако он в своей речи отдельно подчеркнул мельдоний, который попал в списки и американский биохимический ему аналог, который в допинговом списке не оказался.

Но когда российский мельдоний вдруг попадает в списки, а абсолютный аналог биохимический американский не попадает в эти списки, когда все скандинавские лыжники астматики, и им можно принимать запрещенный препарат в порядке терапевтического исключения, это сразу видно невооруженным взглядом, - сказал министр.

Лавров отдельно подчеркнул, что WADA – подчиненная западу структура. Дело в том, что в наблюдательном совете этой организации страны НАТО и их ближайшие союзники занимают большинство мест.

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