Российскую сборную могут отстранить от участия в Олимпиаде 2020 года

Причиной отстранения может стать допинговый скандал вокруг прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Сборную России могут отстранить от участия в Летних олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио.

По данным Британского издания The Sunday Times, причиной таких предположений стал допинговый конфликт вокруг прыгуна в высоту Данила Лысенко. Он нарушил правила Антидопингового комитета, не предоставив им информацию о своём местонахождении на ближайшие три месяца.

Всероссийская федерация лёгкой атлетики была осведомлена о нарушениях Лысенко, поэтому отстранение от участие в Олимпиаде грозит всей сборной страны.

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Фото: sportphoto.ru