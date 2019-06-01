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В сети выпустили проморолик финала Лиги Чемпионов в стиле "Симпсонов"

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1 июня в Мадриде пройдет финал Лиги Чемпионов по футболу, где сыграют два английских клуба ­– "Ливерпуль" и "Тоттэнхем".

В преддверии финала Лиги Чемпионов сайт Bleacher Report Football представил мультипликационный проморолик игры, оформленный в стиле "Симсонов". Видео было опубликовано в социальных сетях BRF.

В представленном ролике героев мультфильма про американскую семью заменили на главных действующих лиц предстоящего матча. Так нам показали нападающего мультверсию Мухаммеда Салаха, Лукас Моура, Маурисио Покеттино, Юрегена Клопа и Гарри Кейна. В конце видео все персонажи садиться перед телевизором.

Напомним, что 1 июня в Мадриде пройдет финал Лиги Чемпионов по футболу, где сыграют два английских клуба ­– "Ливерпуль" и "Тоттэнхем".

Видео: Bleacher Report Football

 

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Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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