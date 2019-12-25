Российским военным запретили рассказывать журналистам о своей службе

Запрет касается и публикаций в соцсетях.

Российским военным запретили рассказывать журналистам и в социальных сетях о своей службе. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Он опубликован на портале правовой информации.

Поправки внесены в Дисциплинарный устав Вооруженных сил России. По ним военнослужащим запрещено распространять информацию, по которой можно определить принадлежность к армии РФ, роду войск или их предназначению. Нельзя публиковать информацию, если она позволит опознать принадлежность к формированиям и органам.

Также под запретом публикация сведений о других военнослужащих и гражданах, уволенных с военной службы, членах их семей или их родителях, в том числе информацию, позволяющую определить место нахождения этих лиц в определенный период.

Нарушение этих правил будет считаться грубым нарушением дисциплины.

Ранее Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусом в Вооруженных силах. По его словам, большую работу по борьбе с коронавирусом проводят наши военные медики. В результате число выздоровевших превышает число заболевших.