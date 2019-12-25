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Российским военным запретили рассказывать журналистам о своей службе
Сегодня, 20:24
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matveyvn

Российским военным запретили рассказывать журналистам о своей службе

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Запрет касается и публикаций в соцсетях.

Российским военным запретили рассказывать журналистам и в социальных сетях о своей службе. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Он опубликован на портале правовой информации.

Поправки внесены в Дисциплинарный устав Вооруженных сил России. По ним военнослужащим запрещено распространять информацию, по которой можно определить принадлежность к армии РФ, роду войск или их предназначению. Нельзя публиковать информацию, если она позволит опознать принадлежность к формированиям и органам.

Также под запретом публикация сведений о других военнослужащих и гражданах, уволенных с военной службы, членах их семей или их родителях, в том числе информацию, позволяющую определить место нахождения этих лиц в определенный период. 

Нарушение этих правил будет считаться грубым нарушением дисциплины.

Ранее Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусом в Вооруженных силах. По его словам, большую работу по борьбе с коронавирусом проводят наши военные медики. В результате число выздоровевших превышает число заболевших.

Теги: армия россии, военные, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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