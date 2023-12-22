Песков: планы ФРГ перебросить военных в Литву нагнетают напряженность

По его словам, такие решения создают очаги опасности для России у границ.

Планы Германии перебросить военных в Литву нагнетают напряженность. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали высказывания министра обороны Литвы Лауринаса Касчюнаса, который заявил, что в стране ожидают прибытие первых 20 военных из немецкой бригады. Ожидается, что к 2027 году она будет полностью передислоцирована в республику.

Песков отметил, что такие решения создают очаги опасности для России у границ. Он подчеркнул, что Москва примет специальные меры по обеспечению собственной безопасности.

Ранее Песков заявил, что Путин пока не планирует посещать регионы, пострадавшие от паводков.

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