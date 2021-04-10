В Турции в ДТП погибла российская туристка, еще 26 человек ранены

Инцидент произошел в Анталье.

Российский турист погиб, еще 26 получили ранения в результате ДТП с автобусом в Турции. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на сообщение от представителя генерального консульства Москвы в Анталье. Трагедия произошла утром 10 апреля в центральной части страны.

ДТП с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу из 32 российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье по линии туроператора Pegas Touristik, произошло на трассе Конья - Аксарай 10 апреля в районе 09:30, - сказал собеседник агентства. источник агентства

По предварительным сведениям от местных правоохранительных органов, водитель автобуса не справился с управлением. Транспортное средство двигалось в плохих погодных условиях. Известно, что остальными пострадавшими также являются граждане РФ. ВЛасти страны подтвердили гибель одной из женщин.

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Видео: TG / Mash