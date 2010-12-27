Российский хоккеист установил новый рекорд Книги Гиннеса

Вместе с командой юниоров Евгений Малкин организовал самую длинную хоккейную комбинацию в истории.

Трехкратный обладатель Кубка Стенли Евгений Малкин с более чем 100 юниоров установил новый рекорд Книги Гиннеса по количеству сделанных передач. Достижение было установлено в московском дворце "Парк Легенд" под надзором специально приехавших судей.

Юным игрокам удалось сделать 110 передач, после чего Малкин забил шайбу в пустые ворота. По правилам во время распасовки хоккеисты должны были находиться на расстоянии 9,1 метра, на каждую из передач отводилось не больше пяти секунд.

Евгений Малкин является одним из самых титулованных российских хоккеистов. В составе команды НХЛ "Питтсбург Пингвинзон" он трижды выигрывал чемпиона, признавался самым ценным игроком плей-офф и неоднократно становился лучшим бомбардирам турнира. Занимает пятое место среди российских хоккеистов по количеству очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

Фото: Instagram/e.malkin71geno/