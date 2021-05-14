Олега Королева заподозрили в пьяной езде. Сенатор заявил, что ему стало плохо за рулем.

СМИ: российский экс-губернатор сел пьяным за руль, сбил дорожные знаки и уснул. Об этом сообщили представители Telegram-канала Baza. По информации от источника, подозреваемым стал Олег Королев, являющийся членом Совета Федерации. Мужчина якобы ехал на собственном автомобиле марки Lexus со спущенными колесами. Очевидцы отметили, что водитель едва не устроил на проезжей части несколько аварий. Он отказался от медицинского освидетельствования, а после - уснул прямо в транспортном средстве. Сам сенатор заявил журналистам, что на самом деле ему стало плохо в машине.

Придавило у меня сердце вчера, к сожалению, в последние годы оно меня иногда подводит — у меня мерцательная аритмия. В глазах потемнело, попытался одно лекарство выпить — не помогает. Олег Королев, российский сенатор в интервью для "Ъ-Черноземье"

Также 69-летний Королев заявил, что сам обратился к инспекторам, которые отвезли его домой. На должности губернатора Липецкой области он находился более 20 лет (с 1998 года). В 2018 году он отправился в отставку и получил место сенатора.

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Видео: Telegram / Baza