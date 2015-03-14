ВС РФ уничтожили на Украине РЛС американского производства

Российские войска уничтожили на Украине РЛС американского производства. Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного вечернего брифинга с журналистами от 3 мая официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-майор уточнил, что ликвидирован объект контрбатарейной борьбы противников. Радиолокационная станция была ранее отправлена Вашингтоном для ВСУ в качестве военной поддержки.
Кроме того, в районах населенных пунктов Красный Лиман, Краматорск и Камышеваха уничтожены четыре РЛС обнаружения воздушных целей, шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.
Игорь Конашенков, генерал-майор РФ
Также за последние сутки Воздушно-космические силы России поразили ударами три украинских ЗРС С-300, расположенные в районах Николаевки, Волчеяровки и Лисичанска. Произведена атака на местный ракетный комплекс "Точка-У", ЗРК "Оса-АКМ" и три системы БМ-21 "Град". За день российская оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила в рамках специальной операции 39 украинских военных объектов.
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Фото и видео: Минобороны России
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