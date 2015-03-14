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ВС РФ уничтожили на Украине РЛС американского производства

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Игорь Конашенков рассказали о ликвидации военных объектов ВСУ за день.

Российские войска уничтожили на Украине РЛС американского производства. Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного вечернего брифинга с журналистами от 3 мая официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-майор уточнил, что ликвидирован объект контрбатарейной борьбы противников. Радиолокационная станция была ранее отправлена Вашингтоном для ВСУ в качестве военной поддержки.

Кроме того, в районах населенных пунктов Красный Лиман, Краматорск и Камышеваха уничтожены четыре РЛС обнаружения воздушных целей, шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Также за последние сутки Воздушно-космические силы России поразили ударами три украинских ЗРС С-300, расположенные в районах Николаевки, Волчеяровки и Лисичанска. Произведена атака на местный ракетный комплекс "Точка-У", ЗРК "Оса-АКМ" и три системы БМ-21 "Град". За день российская оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила в рамках специальной операции 39 украинских военных объектов.

Премьер Японии заявил о намерении постепенно отказаться от российского угля.

Фото и видео: Минобороны России
 

Теги: вкс россии, всу, игорь конашенков, минобороны, рлс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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