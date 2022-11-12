Поражены AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36 в Харьковской области в ДНР.

Российские военнослужащие за последние сутки проведении специальной военной операции на территории Украины уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, находящиеся под управлением Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами от 12 ноября сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант отметил, что данные комплексы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36 изготовлены на американских производствах. Они переданы киевскому режиму в рамках оказываемой Западом военной помощи.

В районах населенных пунктов Лозовая Харьковской области и Зеленая Долина Донецкой Народной Республики уничтожены две РЛС AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт подчеркнул, что в районе города Варваровка Запорожской области российскими военными поражен склад боеприпасов, относящийся к 44-й артиллерийской бригаде ВСУ. Около населенного пункта Песчаное Харьковской области ликвидирован склад с боеприпасами и техникой противника.

Российские силы разбили контратаку иностранных наемников в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России