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Российские военные уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы

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Поражены AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36 в Харьковской области в ДНР.

Российские военнослужащие за последние сутки проведении специальной военной операции на территории Украины уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, находящиеся под управлением Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами от 12 ноября сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант отметил, что данные комплексы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36 изготовлены на американских производствах. Они переданы киевскому режиму в рамках оказываемой Западом военной помощи. 

В районах населенных пунктов Лозовая Харьковской области и Зеленая Долина Донецкой Народной Республики уничтожены две РЛС AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт подчеркнул, что в районе города Варваровка Запорожской области российскими военными поражен склад боеприпасов, относящийся к 44-й артиллерийской бригаде ВСУ. Около населенного пункта Песчаное Харьковской области ликвидирован склад с боеприпасами и техникой противника.

Российские силы разбили контратаку иностранных наемников в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, контрбатарейная борьба, минобороны, рлс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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