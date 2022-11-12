МО РФ: ВС РФ уничтожили более 85 иностранных наемников на Южнодонецком направлении

Генерал-лейтенант РФ сообщил о работе ВС РФ за последние сутки СВО по Южно-Донецкому направлению.

Российские силы разбили контратаку иностранных наемников на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 12 ноября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ отметил, что Вооруженные силы по Южно-Донецкому направлению смогли справиться с нападением со стороны противника. Силы иностранных граждан, помогающие ВСУ, пытались остановить продвижение армии РФ. Огнем артиллерии и экипажами авиации поражены 85 боевиков , 9 единиц техники, включая два пикапа и семь бронированных автомобилей.

На Южно-Донецком направлении подразделения иностранных наемников контратаками в направлении населенных пунктов Степное, Владимировка и Павловка (ДНР) пытались остановить продвижение российских войск. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России