МО РФ: ВС уничтожили почти 200 украинских военных на краснолиманском направлении

Вооруженные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожили почти 200 украинских военных на краснолиманском направлении в Луганской народной республике. Соответствующее заявление официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков сделал в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 ноября.
Активными действиями подразделений российских войск пресечены атаки четырех ротных тактических групп ВСУ в направлении населенных пунктов Сватово, Площанка, Макеевка и Червонопоповка.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Эксперт пояснил, что в результате ударов отечественной артиллерии и армейской авиации поражено более 190 украинских военнослужащих, один танк, шесть боевых бронированных машин, пять единиц автомобильной техники противника.
МО РФ: ВСУ потеряли более 160 человек при попытках атаковать на купянском направлении.
Фото и видео: Минобороны России
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