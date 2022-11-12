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МО РФ: ВС уничтожили почти 200 украинских военных на краснолиманском направлении

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Игорь Конащенков рассказал о ходе СВО за день.

Вооруженные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожили почти 200 украинских военных на краснолиманском направлении в Луганской народной республике. Соответствующее заявление официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков сделал в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 ноября.

Активными действиями подразделений российских войск пресечены атаки четырех ротных тактических групп ВСУ в направлении населенных пунктов Сватово, Площанка, Макеевка и Червонопоповка.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт пояснил, что в результате ударов отечественной артиллерии и армейской авиации поражено более 190 украинских военнослужащих, один танк, шесть боевых бронированных машин, пять единиц автомобильной техники противника.

МО РФ: ВСУ потеряли более 160 человек при попытках атаковать на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, красный лиман, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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