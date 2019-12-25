Российские военные предотвратили высадку американского десанта вблизи полуострова Крым

Скрытая высадка морских пехотинцев в Крыму планировалась в рамках учений США и стран НАТО Trojan Footprint 21 и Black Swan 21.

Несколько российских изданий прокремлевской направленности сообщили о блокировании российскими военными высадки американских "морских котиков" поблизости от полуострова Крым. Со ссылкой на неназванные источники, авторы материалов утверждают, что активное присутствие Черноморского флота и воздушно-космических сил России в Чёрном море юго-западнее полуострова Крым сорвали отработку высадки десанта и тренировочной атаки на Крым.

Отработка манёвров на учениях Trojan Footprint 21 и Black Swan 21 планировалась Европейским командованием специальных операций США (SOCEUR) для подготовки к возможному конфликту с Россией, однако российская боевая авиация и суда из состава Черноморского флота помешали проведению тренировочных десантных операций.

Ранее о манёврах Trojan Footprint 21 и Black Swan 21 написало издание Business Insider. По материалам новостного портала, учения, проходившие в начале мая в Румынии и странах Восточной Европы, действительно были организованы для отработки действий при эскалации военного конфликта на востоке Украины и участие в них принимали спецназовцы из Австрии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Грузии, Испании, Северной Македонии, Украины и Черногории. Однако об учебной высадке спецназа вблизи полуострова Крым в статье не упоминается.

В Министерстве иностранных дел России отметили наращивание военной активности НАТО в Черном море.

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