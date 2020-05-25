С 25 мая о снятии некоторых ограничений отчитались в Мурманской области и Калмыкии.

Российские регионы начали снимать ограничения. Об этом сообщили журналисты областных СМИ. Они рассказали, что с 25 мая власти Мурманской области разрешили предпринимателям открывать небольшие магазины. Также право принимать посетителей восстановили местные музеи и библиотеки. Ранее их деятельность оказалась ограничена из-за распространения коронавируса.

На территории Калмыкии администрация региона разрешила торговать магазинам с одеждой и обувью. Глава правительства Бату Хасиков написал в своем Instagram о том, что он понимает усталость местного населения от режим самоизоляции. В связи с этим, чиновники решили открыть ряд заведений с непродовольственными товарами. Это делается, по заявлению главы региона, "несмотря на риски". Власти Калмыкии разрешили гулять и заниматься спортом на свежем воздухе. Однако в регионе по-прежнему введен "масочный" режим.

Названы две главные опасности для России от изменения климата.

Видео: Youtube/Правительство Мурманской области