Российские металлургические гиганты не согласны с ФАС по делу о высоких ценах на прокат

ФАС возбудила дела против трех металлургических компаний из-за подозрения в поддержании монопольно высокие цен на продукцию.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после анализа рынка горячекатаного плоского проката возбудила три дела против "Северстали", Магнитогорского металлургического комбината (ММК) и Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). ФАС обнаружила признаки установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, рост цен на прокат происходил более быстрыми темпами, чем рост стоимости сырья, необходимого для его производства. Спрос со стороны российских потребителей существенно не увеличился, что, соответственно, не могло вызвать повышение цен более чем на 50% за I полугодие 2021 года. Пресс-служба ФАС

Были возбуждены три отдельных дела, так как признаки нарушения законов обнаружили у компаний-конкурентов. Отдельное делопроизводство позволит сохранить коммерческую информацию каждого из предприятий и не даст им согласовать их позиции и действия. В случае подтверждения подозрений, заводам грозят штрафы.

В компаниях не согласны с обвинениями ФАС. ММК рассказали РБК, что готовы предоставить все документы службе, чтобы подтвердить работу в рамках справедливой рыночной конкуренции. Аналогичная позиция у двух других предприятий. Представители НЛМК рассказали изданию, что сектор горячекатаного проката в России открыт, в том числя для иностранных компаний, а цены формируются на основе ситуации на рынке.

В "Северстали" также подтвердили РБК готовность к сотрудничеству с ФАС. Представители компании отметили, что вмешательство в локальный рынок может привести к негативным последствиям для российской экономики.

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