Российская пшеница резко подешевела

Причиной является конкуренция с другими поставщиками.

Аналитическая компания "Совэкон" сообщила, что российская пшеница резко потеряла в цене на внешнем и на внутреннем рынках. Среди причин – конкуренция с другими поставщиками.

Сообщается, что в тендере 5 июля Россия предложила пшеницу по $240/т с отгрузкой в сентябре. Для сравнения, неделей ранее стоимость составляла $249,8 FOB.

Отмечается, что спрос пока невысокий. На внутреннем рынке на прошлой неделе все классы пшеницы опустились в цене на 350 руб./т.

В сообщении компании говорится, что в краткосрочной перспективе ожидается дальнейшее снижение цен на фоне более низких экспортных котировок, высокой пошлины и поступления нового хорошего урожая.

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