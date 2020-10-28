В Петербурге в августе откроют современный скейт-парк

В комплексе будут зоны как для профессионалов, так и для начинающих экстремалов. Также на площадке будут проходить соревнования международного уровня.

В Кировском районе Петербурга к концу лета построят самый крупный в городе крытый спортивный комплекс для экстремальных видов спорта. Открытие планируется в конце августа, сообщила пресс-служба компании "Свеза".

Общая площадь скейт-парка составляется 1800 м2. В комплексе будут зоны как для профессионалов, так и для начинающих экстремалов. Также на площадке будут проходить соревнования международного уровня.

На данный момент уже сооружена стрит-секция – это зона с имитацией уличного катания. Продолжается возведение трамплинов для выполнения трюков на самокатах, скейтбордах и велосипедах BMX.

На базе комплекса будет работать школа современных видов спорта для детей от 6 лет и молодёжи.

Также в парке 300-летия Петербурга обновят скейт-парк к следующему лету.

Фото: пресс-службе компании "Свеза"