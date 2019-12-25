Под мостом Бетанкура обустроят скейт-парк и зону для отдыха

Сроки окончания работ не сообщаются.

Пресс-служба администрации Петроградского района рассказала о ходе строительства скейт-парка под мостом Бетанкура. Спортивная площадка будет разделена на четыре зоны: зону со специализированным покрытием для катания, зона установки рампы, для лазания и проведения мероприятий.

Спортивный уголок появится недалеко от дома №20, корпус 4 по Петровскому проспекту. На данный момент специалисты проводят работы по бетонированию фигур спортивно-рекреационного комплекса с площадкой для скейт-бординга и велосипеда BMX. Основание площадки уже готово. Пространство станет первой площадкой для занятий экстремальными видами спорта под мостом. Благодаря крыше кататься там можно будет даже зимой.

Помимо спортивной зоны на территории хотят сделать зону отдыха с гамаками.

Также скейт-парк должен появиться под Коломяжским путепроводом.

Фото: gov.spb.ru