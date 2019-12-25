  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В деревне Рабитицы Ленобласти появилась скейт-площадка
Сегодня, 12:29
52
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В деревне Рабитицы Ленобласти появилась скейт-площадка

0 0

По просьбе местных жителей была установлена скейт-площадка, трибуны, скамейки. Смонтировано освещение, высажены новые деревья и кустарники, обустроены тротуарные дорожки. 

В деревне Рабитицы Волосовского появилась скейт-площадка. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

По просьбе местных жителей была установлена скейт-площадка, трибуны, скамейки. Смонтировано освещение, высажены новые деревья и кустарники, обустроены тротуарные дорожки. 

Всего в 2022 году в Ленинградской области по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустраивается 77 общественных пространств. Например, недавно в Низино завершилось благоустройство Центрального парка.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Теги: благоустройство, скейт
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии