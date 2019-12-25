В деревне Рабитицы Ленобласти появилась скейт-площадка

По просьбе местных жителей была установлена скейт-площадка, трибуны, скамейки. Смонтировано освещение, высажены новые деревья и кустарники, обустроены тротуарные дорожки.

В деревне Рабитицы Волосовского появилась скейт-площадка. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

По просьбе местных жителей была установлена скейт-площадка, трибуны, скамейки. Смонтировано освещение, высажены новые деревья и кустарники, обустроены тротуарные дорожки.

Всего в 2022 году в Ленинградской области по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустраивается 77 общественных пространств. Например, недавно в Низино завершилось благоустройство Центрального парка.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти