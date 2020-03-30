Российская фигуристка назвала "дурдомом" продуктовый ажиотаж из-за коронавируса. Алена Леонова рассказала о реакции петербуржцев на распространение COVID-19. Её слова передаёт Sport24.
Ажиотаж в продуктовых магазинах спортсменка назвала "дурдомом". Она заявила, что "мы вот в этой мишуре в магазинах вообще ничего не покупали".
Фигуристка добавила: "в бункер не собираемся". Но допустила, что супермаркеты могут закрыть.
Тогда придется затариться. И обязательно туалетной бумагой, что важно, - считает Леонова.
Ранее Анфиса Резцова призналась, что не соблюдает карантин.
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