Спортсменка добавила: "в бункер не собираемся".

Российская фигуристка назвала "дурдомом" продуктовый ажиотаж из-за коронавируса. Алена Леонова рассказала о реакции петербуржцев на распространение COVID-19. Её слова передаёт Sport24.

Ажиотаж в продуктовых магазинах спортсменка назвала "дурдомом". Она заявила, что "мы вот в этой мишуре в магазинах вообще ничего не покупали".

Фигуристка добавила: "в бункер не собираемся". Но допустила, что супермаркеты могут закрыть.

Тогда придется затариться. И обязательно туалетной бумагой, что важно, - считает Леонова.

Ранее Анфиса Резцова призналась, что не соблюдает карантин.