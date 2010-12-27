Россельхознадзор вернул Мексике 20 тонн птичьего корма: груз не прошел ветеринарную проверку

Проблемы связаны с патогенным гриппом у птиц на территории Мексики.

В Рыбном порту петербургские специалисты не пустили в город 20 тонн мексиканского птичьего корма. Россельхознадзор оказался недоволен качеством прибывшей продукции для пернатых.

Зарубежный товар не прошел проверку ветеринарного контроля. В результате было принято решение вернуть теплоход с грузом отправителю. Стоит отметить, что в настоящее время в Мексике наблюдается массовое патогенное заболевание птиц гриппом. Из-за предостережения российские эксперты приняли решение запретить ввоз на территорию государства птицеводческую продукцию из данной страны. Контроль не смогут пройти не только корма, но и другие товары.

Кроме проблем, связанных со здравоохранением, груз не имел необходимой маркировки. Отсутствие регистрационного номера также уменьшило шансы товара на попадание в Петербург.

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