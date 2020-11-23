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Росприроднадзор заявил об ущербе экологии в 2020 году на сумму в 235 миллиардов рублей

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Всего в 2020 году было сделано 817 расчетов вреда.

Росприроднадзор заявил об ущербе экологии в 2020 году на сумму в 235 миллиардов рублей — это в десять раз выше, чем в прошлом году. Об этом в интервью РИА Новости рассказал начальник управления ведомства Владимир Чернышев.

В 2020 году произведено 632 расчета размера вреда на сумму 234,7 миллиарда рублей.

Владимир Чернышев, начальник управления Росприроднадзора

По его словам, 296 расчётов на сумму 227 миллиардов относятся к причинению вреда водным объектам, 336 расчётов на сумму 7,7 миллиардов — к причинению вреда почве.

Чернышев рассказал, что всего в 2020 году было сделано 817 расчетов вреда на сумму 20,3 миллиарда рублей.

Ранее Росприроднадзор посетил лисицу и рысей в квартирах петербуржцев.

Видео: СК России

Теги: росприроднадзор, ущерб экологии, экология
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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