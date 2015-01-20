Росприроднадзор разрешил строительство 7 и 8 блоков ЛАЭС

По словам экспертов, проект новой очереди ЛАЭС соответствует экологическим требованиям, воздействие на окружающую среду при сооружении и эксплуатации двух новых блоков является допустимым, а реализация проекта возможной.

Стало известно, что Росприроднадзор выдал положительные заключения на сооружение энергоблоков № 7 и 8 Ленинградской АЭС с реакторами ВВЭР-1200. Об этом в пятницу, 23 декабря, пишет пресс-служба концерна "Росэнергоатом".

По словам экспертов, проект новой очереди ЛАЭС соответствует экологическим требованиям, воздействие на окружающую среду при сооружении и эксплуатации двух новых блоков является допустимым, а реализация проекта возможной.

Согласно планам, новые промышленные объекты будут построены в 5 км от Соснового Бора. Следующим этапом станет получение лицензии на сооружение энергоблоков № 7 и № 8 Ленинградской АЭС, которое планируется в следующем году, после чего начнётся их строительство.

Фото: пресс-служба Росэнергоатома