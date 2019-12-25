Росприроднадзор по СЗФО просит не посещать залежки краснокнижных тюленей

От зоологов в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора поступила информация об организации юридическим лицом в Санкт-Петербурге экскурсионных маршрутов к местам, где организованы залежки тюленей. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора по СЗФО.
В социальных сетях компании из Санкт-Петербурга появилось объявление о морских прогулках, которые проходят вдоль залежек тюленей. Организаторы обещают участникам возможность увидеть этих морских млекопитающих.
Однако Управление Росприроднадзора считает, что такие действия могут причинить вред видам, занесенным в Красную книгу России. Морские прогулки и человеческое внимание в местах, где животные готовятся к зимовке и вынашивают потомство, могут нарушить спокойствие млекопитающих. В результате они могут переехать в другое место и больше не вернуться на свою прежнюю территорию.
Ведомство также обращается к гражданам с просьбой не поощрять подобную деятельность и не участвовать в таких экскурсиях.
Ранее сообщалось, что Росприроднадзор проверяет реку Славянку после сообщений об ее загрязнении.
Фото: pxhere
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