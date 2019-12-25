Росприроднадзор по СЗФО просит не посещать залежки краснокнижных тюленей

Росприроднадзор по СЗФО просит не беспокоить тюленей и не участвовать в экскурсионных турах к местам залежки краснокнижных животных

От зоологов в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора поступила информация об организации юридическим лицом в Санкт-Петербурге экскурсионных маршрутов к местам, где организованы залежки тюленей. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора по СЗФО.

В социальных сетях компании из Санкт-Петербурга появилось объявление о морских прогулках, которые проходят вдоль залежек тюленей. Организаторы обещают участникам возможность увидеть этих морских млекопитающих.

Однако Управление Росприроднадзора считает, что такие действия могут причинить вред видам, занесенным в Красную книгу России. Морские прогулки и человеческое внимание в местах, где животные готовятся к зимовке и вынашивают потомство, могут нарушить спокойствие млекопитающих. В результате они могут переехать в другое место и больше не вернуться на свою прежнюю территорию.

Ведомство также обращается к гражданам с просьбой не поощрять подобную деятельность и не участвовать в таких экскурсиях.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор проверяет реку Славянку после сообщений об ее загрязнении.

Фото: pxhere



