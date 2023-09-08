Росприроднадзор проверяет реку Славянку после сообщений об ее загрязнении

СЗМУ Росприроднадзора контролирует экологическое состояние реки Славянка после поступления сообщений о сбросе загрязненных стоков.

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора в рамках проверки сообщений о загрязнении реки Славянка в Пушкинском районе Санкт-Петербурга провело обследование реки и ее притоков, сопровождавшееся отборами проб. Об этом сообщили в пресс-службе СЗМУ Росприроднадзора.

По данным ведомства, ранее в реку попали сточные воды белесого цвета. Однако в момент осмотра сброс загрязненных стоков не осуществлялся.

В настоящий момент ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" проводит работу по поиску абонентов, допустивших сброс загрязненных стоков в сети, находящиеся на балансе предприятия.

Ранее сообщалось, что СЗМУ Росприроднадзора проверило воздух вокруг СПб ГУП "Завод МПБО-2" в Янино.

Видео: СЗМУ Росприроднадзора