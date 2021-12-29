Росприроднадзор начал проверку по факту разлива нефтепродуктов в Неву

В акватории Невы в районе Синопской набережной заметили масляные пятна. О загрязнении региональному Управлению Росприроднадзора сообщили жители.
Было установлено, что в воду попали нефтепродукты. Специалисты обнаружили выпуск, через который загрязняющие вещества, скорее всего, и оказались в Неве. Собственника хотят привлечь к административной ответственности.
Ликвидировать загрязнение будут аварийные бригады.
Ранее Piter.TV писал о том, что инспекторы Росприроднадзора осмотрели реку в Курортном районе после ДТП с бензовозом.
Видео и фото: Росприроднадзор по СЗФО
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