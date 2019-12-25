Роспотребнадзор нашел нарушения в 14 коронавирусных стационарах Петербурга

Всех ответственных должностных лиц привлекли к административной ответственности.

Специалисты Роспотребнадзора нашли нарушения в 14 стационарах Петербурга, перепрофилированных для приема пациентов с коронавирусом, пневмонией и ОРВИ. Как рассказали в пресс-службе ведомства, надзорные мероприятия провели в январе-феврале.

Во всех стационарах выявлены нарушения порядка учета и регистрации инфекционных болезней, а также отсутствие учета и регистрации случаев инфекций, связанных с оказанием медпомощи. Кроме того, больных с внебольничными пневмониями не в полной мере обследуют на бактериальную микрофлору и респираторные вирусы, а сотрудники нарушают требования санитарно-противоэпидемического режима и не проводят вовремя дезинфекционные и стерилизационные мероприятия.

Ответственных должностных лиц и юридических лиц привлекли к административной ответственности.

Ранее мы сообщали, что число пунктов вакцинации от коронавируса в ТЦ увеличили до 8.

Фото: Piter.TV