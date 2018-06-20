Роспотребнадзор разрабатывает законопроект против "антипрививочного лобби"

В Интернете могут начать блокировать ресурсы с недостоверной информацией о прививках.

Роспотребнадзор поддержал идею Минздрава России о блоке сайтов с призывом отказаться от прививок. В ведомстве отметили увеличение антипрививочной информации.

Эксперты пояснили, что через Интернет распространяется больше количество необъективных мнений о вакцинации. В связи с этим Роспотребнадзор готовит законопроект о запрете призывов против прививок

В случае, если проект примут, будут ужесточены требования к обследованию детей перед вакцинацией. Предусматривается создание единой базы данных о вакцинации. Поправка также расширит список профессий, предусматривающих обязательные прививки.

Видео: Piter.tv