Роспотребнадзор разрабатывает законопроект против "антипрививочного лобби"

Роспотребнадзор поддержал идею Минздрава России о блоке сайтов с призывом отказаться от прививок. В ведомстве отметили увеличение антипрививочной информации.
Эксперты пояснили, что через Интернет распространяется больше количество необъективных мнений о вакцинации. В связи с этим Роспотребнадзор готовит законопроект о запрете призывов против прививок
В случае, если проект примут, будут ужесточены требования к обследованию детей перед вакцинацией. Предусматривается создание единой базы данных о вакцинации. Поправка также расширит список профессий, предусматривающих обязательные прививки.
Видео: Piter.tv
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