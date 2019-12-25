Роспотребнадзор призвал петербуржцев делать прививки от краснухи

В прошлом году в Петербурге заболели краснухой 18 человек, в первом полугодии 2020 года – один человек.

В петербургском Роспотребнадзоре призвали горожан делать прививки от краснухи. Как рассказали в пресс-службе ведомства, краснуха остается актуальной инфекцией из-за своего повсеместного распространения и вовлечения в болезнь взрослого населения.

Россия, по словам Роспотребнадзора, в течение нескольких лет ежегодно подтверждает статус элиминации – отсутствие массовой передачи вируса на территории страны на протяжении 3 лет минимум. В 2018 году только пять россиян переболели краснухой, а синдром врожденной краснухи в России вовсе не наблюдается. Вакцинация населения от этой болезни ведется с 2007 года.

В прошлом году в Петербурге заболели краснухой 18 человек, в первом полугодии 2020 года – один человек. Краснуху можно распознать по мелкой сыпи на лице, шее и конечностях, воспалению верхних дыхательных путей и увеличению лимфатических узлов. Вирус передается воздушно-капельным путем, риск заразиться при отсутствии иммунитета очень высок. Больной человек опасен для других в течение 10-12 дней. Отмечается, что краснуха особо опасно для беременных, поскольку может навредить плоду.

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