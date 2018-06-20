Роспотребнадзор введет понятие "качество продуктов питания"

Документ был подготовлен по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева.

Роспотребнадзор разработал новые принципы определения качества пищевых продуктов. Они подготовлены ведомством и закреплены законопроектом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Документ был подготовлен по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева. Законопроект введет понятие "качество пищевой продукции" и закрепит принципы здорового питания.

Продукт будет считаться качественным, если он соответствует всем трем критериям: полноценность рациона, потребительские свойства и безопасность. Законопроект станет частью национальной Стратегии повышения качества пищевой продукции в России. Стратегия рассчитана до 2030 года.

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